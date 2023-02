L’AIA non cede: “Per arbitri è permessa la presenza sui social, ma c’è un regolamento da seguire”

Questo pomeriggio l’Associazione Italiana Arbitri, con una nota riportata da Ansa.it, ha commentato la vicenda del giovane arbitro veneto sospeso per due anni per aver rilasciato dichiarazioni pubbliche non autorizzate: il giovane direttore di gara si era lasciato andare ad alcune considerazioni sul proprio canale TikTok. Questo il comunicato:

“La presenza privata degli associati sui social network non è vietata. Cosa molto diversa è la divulgazione regolamentare, interna ed esterna, che è demandata al Settore tecnico arbitrale che ne ha un’apposita competenza. In riferimento alla sospensione di un proprio associato per alcune sue attività sui social network, l’Associazione Italiana Arbitri, nel sottolineare come le sentenze degli organi di giustizia preposti a tale ruolo debbano essere recepite e rispettate, ricorda che ogni associato nel momento in cui entra nell’Aia accetta formalmente un regolamento e un Codice Etico che contiene le regole alle quali bisogna attenersi. Gli stessi regolamenti prevedono la possibilità di presentare ricorsi che saranno come sempre oggetto di attenta valutazione da parte delle Commissioni competenti. La presenza privata degli associati sui social network non è vietata, così come non lo è la pubblicazione di proprie immagini e testi che rappresentino la passione arbitrale e la propria attività. Cosa molto diversa è la divulgazione regolamentare, interna ed esterna, che è demandata al Settore tecnico arbitrale che ne ha un’apposita competenza. Pari discorso riguarda il commento delle prestazioni arbitrali, comprese quelle degli arbitri impegnati in partite di Serie A, Serie B e Coppa Italia, che è ovviamente di esclusiva competenza del Responsabile e dei Componenti della CAN e non può essere ad opera dei singoli associati É in atto inoltre, all’interno dell’associazione, una profonda accelerazione sul tema della comunicazione, anche in merito alla presenza sui social media”.