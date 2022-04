L’allenatore del Bodo Glimt è squalificato? Allora ci pensano i suoi tifosi a portarlo all’Olimpico

Il tecnico del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen, non sarà in panchina contro la Roma per il ritorno dei quarti di Conference League, a causa della squalifica rimediata per la rissa che lo ha coinvolto col preparatore dei portieri giallorosso Nuno Santos in Norvegia. Il volto dell’allenatore norvegese sarà comunque sugli spalti del settore ospiti all’Olimpico: i tifosi gialloneri, infatti, hanno preparato 2000 maschere per sostenere la propria squadra.

Come riporta nrk.no, dietro alla burla c’è anche un bel gesto, ossia quello di donare il ricavato della spesa all’UNICEF per le vittime della guerra in Ucraina. I tifosi scandinavi hanno trovato quindi un simpatico modo per protestare contro la decisione della Uefa di squalificare Knutsen, ma anche di aiutare chi in Europa non può in questo momento pensare al mondo del pallone.

fonte foto copertina e articolo: nrk.no