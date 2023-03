L’allenatore del Sivasspor avvisa la Fiorentina: “Abbiamo una delle migliori squadre d’Europa”

L’allenatore del Sivasspor, prossimo avversario della Fiorentina nella Conference League, Rıza Çalımbay, ha davvero un’alta considerazione della formazione che ha portato a raggiungere gli ottavi di finale della competizione.

“Abbiamo una delle migliori squadre in Europa – ha detto – Siamo un buon gruppo e giochiamo nelle coppe ormai da tre anni di fila. Non c’è nessun’altra squadra che sia andata in Europa dall’Anatolia per un periodo così lungo. Abbiamo fatto davvero delle cose molto belle in questi anni”.

L’andata della doppia sfida tra i viola e il Sivasspor si giocherà a Firenze giovedì 9 marzo.