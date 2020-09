L’alta richiesta dell’Empoli non fa scappare la Fiorentina. Per Ricci pronto l’Amrabat-bis

La richiesta economica iniziale dell’Empoli non ha fatto scappare la Fiorentina. I 15 milioni di euro chiesti per il cartellino di Samuele Ricci sono eccessivi per i viola, ma una trattativa può essere ancora portata avanti dalle parti.

I dirigenti viola vorrebbero ripetere per il giovane centrocampista azzurro, il blitz fatto con il Verona per Amrabat, il tutto per battere la forte concorrenza che c’è per il calciatore empolese. L’arrivo di Commisso potrebbe dare lo sprint decisivo.