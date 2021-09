L’altalenante rapporto di Vlahovic con l’Inter

Nel corso della sua avventura con la Fiorentina, c’è una squadra ben precisa contro la quale Dusan Vlahovic ha fatto vedere il meglio e il peggio di sé. Si tratta dell’Inter, avversaria della Fiorentina nella partita in programma domani sera al Franchi.

Le qualità del classe 2000 sono emerse con forza nella partita contro i nerazzurri del dicembre 2019, quando un gol del serbo nei minuti di recupero permise alla Viola di arrivare al pareggio e a Vincenzo Montella di rimandare l’esonero dalla panchina viola. Con una straordinaria progressione di cinquanta metri, Vlahovic si involò verso la porta nerazzurro – tenendo il duello fisico con Skriniar – e fece partire un sinistro potente e imparabile per Handanovic. Franchi in delirio per Dusan, l’anticamera di quanto stiamo vedendo in questa stagione.

L’Inter, però, ha mostrato anche la versione peggiore di Vlahovic. Nella seconda giornata della passata stagione, l’attaccante della Fiorentina – subentrato nella ripresa – sbagliò una clamorosa occasione per segnare il 2-4 e chiudere la partita. Pochi minuti più tardi, si dimenticò di D’Ambrosio sul secondo palo permettendogli di timbrare la rete del 4-3. Una prestazione che provocò una furiosa reazione di qualche tifoso viola sui social: addirittura, qualcuno arrivò a chiedere la cessione di Vlahovic. Fortunatamente, grazie anche all’arrivo di Prandelli, il serbo è esploso e oggi è diventato il punto di riferimento della Fiorentina.