L’altra strada per l’Europa: il campionato può ancora essere un’opportunità

La Fiorentina lotta ancora per il settimo posto: non sembrerebbe, visto il rendimento generale nel corso della stagione, ma i sette punti ottenuti in tre partite e i risultati altalenanti delle squadre davanti alla Viola tengono aperta l’opportunità. Ieri Udinese e Bologna hanno allungato il passo, però i ragazzi di Italiano hanno quantomeno reso la classifica interessante.

Come riportato dall’analisi del Corriere dello Sport-Stadio, per tenere aperto l’obiettivo Europa tramite campionato, è importante non snobbare la Cremonese e non avere già la testa a giovedì, come sottolinea il tecnico viola. I grigiorossi si sono ripresi, hanno cambiato ritmo ottenendo risultati importanti ma devono continuare a farlo per sopravvivere in Serie A. La Fiorentina ha la missione di far prevalere i suoi obiettivi e di ritagliarsi un ruolo da protagonista in questo finale.