L’altro fedelissimo di Italiano

Come abbiamo ormai capito dalle scelte di formazione di Vincenzo Italiano, nella Fiorentina non ci sono intoccabili. Ad eccezione, però, di almeno quattro giocatori: Vlahovic, Milenkovic, Biraghi e Bonaventura. I primi tre non hanno saltato un minuto in stagione, mentre Jack è stato sostituito nella ripresa in tre partite su quattro.

Oltre a loro, però, c’è un altro giocatore che ha sempre giocato dal 1’. Si tratta di José Maria Callejon, che sembra essere finalmente tornato al centro del progetto viola. Dopo una prima stagione in riva all’Arno disastrosa (per demeriti altrui più che dello spagnolo), Italiano gli ha reso quell’importanza che un giocatore del genere si merita, puntando su di lui come esterno destro del 4-3-3. Pur dovendo ancora trovare la condizione dei giorni migliori, l’ex Napoli è finalmente impiegato nel suo vero ruolo ed è contento di essere rimasto a Firenze.