L’altro tesoretto della Fiorentina

Ufficialmente, manca ancora poco meno di un mese all’inizio del calciomercato, ma in casa Fiorentina è già un tema caldo. In particolare, torneranno tantissime pedine a far numero. Come indica La Nazione, saranno in ben diciannove a rientrare a Firenze dai rispettivi prestiti, praticamente una rosa al completo. Un fattore da sfruttare e valorizzare, per aggiungere qualità alla rosa dove serve, ma anche per fare cassa.

L’unico rientro non certo è Szymon Zurkowski: l’Empoli potrà esercitare il diritto di riscatto tra il 15 e il 18 giugno e, se così sarà, la Fiorentina avrà 48 ore per controriscattarlo. Il rientrante dal valore più alto è Erick Pulgar, reduce da un’avventura deludente con il Galatasaray, ma che potrà giocarsi le sue carte come vice in mediana, soprattutto dopo il mancato riscatto di Torreira. Ci può provare anche Benassi, che tornerà dai sei mesi a Empoli. Chi viene da una buona stagione è Kouamé, che è andato in doppia cifra all’Anderlecht e che potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio con l’Atalanta, in un affare che può portare a Firenze Pierluigi Gollini.

Attenzione ai tanti ragazzi da valutare. Luca Ranieri, ad esempio, viene da una buona stagione con la Salernitana e sarà aggregato in ritiro, così come Rasmussen, che torna dal Vitesse. Tanti giovani saranno alla ricerca di una nuova sistemazione in prestito. La lista è molto folta: da Cerofolini a Chiti, da Dalle Mura a Dutu, ma anche Lovisa, Pierozzi, Spalluto e tanti altri.