Lamentele e ricorsi di Mourinho alla fine producono un risultato: squalifica sospesa, il portoghese in panchina con la Juve

In panchina è stato tra i numeri uno, a lamentarsi e distogliere l’attenzione probabilmente è ancora il leader incontrastato: è il personaggio di José Mourinho, arcinoto. Il portoghese era stato protagonista di un’espulsione nel finale di gara con la Cremonese, persa per 2-1, per poi scontrarsi con il quarto uomo Serra. Post gara classico con tutta l’attenzione spostata sull’alterco e con il ricorso della Roma e la Corte Sportiva d’Appello ha emesso una sospensiva della squalifica di due turni, che consentirà al tecnico di essere in panchina per Roma-Juve.