L’ammirevole iniziativa di Fiorentina e Rinascente: shopping consapevole per la ricerca contro il cancro

Attraverso un tweet sul proprio canale ufficiale, la Fiorentina Femminile ha annunciato la propria collaborazione con Rinascente per un’iniziativa importante. Alcune calciatrici viola, nella giornata di ieri, sono andate nello store della catena in piazza della Repubblica a Firenze per promuovere uno shopping consapevole per la ricerca contro il cancro.

L’iniziativa per FRO Onlus consisterà nel donare il 10% dei ricavi del Beauty Bar della Rinascente di aprile alla Fondazione Radioterapia Oncologica. Tra le Viola presenti, c’erano Federica Cafferata e Emma Severini, insieme al presidente della Regione Eugenio Giani.