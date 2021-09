Lirola pronto a tutto per l’Olimpique Marsiglia: l’ex Fiorentina si abbassa lo stipendio per permettere al club di comprare un giocatore

Che Pol Lirola avesse a cuore l’Olimpique Marsiglia lo avevamo capito da un bel po’. Precisamente da quando l’esterno destro, senza troppi giri di parole, ha fatto capire alla Fiorentina di non voler restare per tornare nella squadra francese. Desiderio alla fine esaudito, ma per il suo nuovo club Lirola ha fatto qualcosa di più.

Come riporta RMC Sport, infatti, lo spagnolo ha addirittura deciso (insieme al compagno Alvaro Gonzalez) di abbassarsi lo stipendio per permettere al Marsiglia di poter acquistare Amine Harit. Il sacrificio dei due giocatori ha consentito al club di rientrare nei costi e di far firmare il nuovo innesto.