L’analisi dell’arbitro Maresca: “Non è che ogni fallo di mano in area è rigore. Ma è difficile mantenere l’uniformità di giudizio”

L’arbitro Fabio Maresca è stato intervistato dal quotidiano Il Mattino per analizzare le situazioni riguardanti i falli di mano in area di rigore: “Non è vero che ogni fallo di mano in area è rigore. Anche perché questa è una regola in continua evoluzione, non è semplice adattarsi a continui cambiamenti. Ma è doveroso, noi arbitri non possiamo pretendere che i calciatori giochino con le mani dietro la schiena“.

E aggiunge: “Sappiamo che i giocatori hanno una grande capacità di controllare il proprio corpo. Il nostro obiettivo è comune e molto molto chiaro: l’uniformità di giudizio. Ma mi rendo conto che è difficile“.