L’analisi di Italiano: Grandi complimenti alla sua squadra. Ma gli errori individuali hanno fatto tutta la differenza del mondo

Il giorno dopo la partita persa dalla Fiorentina contro i campioni d’Italia (vale a dire ieri), l’allenatore gigliato, Vincenzo Italiano, ha analizzato la gara contro i nerazzurri.

Secondo il racconto fatto da La Nazione, il tecnico ha rivolto grandi complimenti alla squadra per l’impatto e il primo tempo. Martedì sera era arrivato un attestato di stima da parte di tutta la dirigenza viola.

Ma cosa ha determinato la sconfitta? Un occhio particolare Italiano lo ha rivolto alla fase difensiva della squadra, in particolare nella seconda parte della gara, quando l’adrenalina viola è diminuita. La squadra aveva già perso le distanze in apertura di secondo tempo, anche perché la speranza era quella di raddoppiare subito, per capitalizzare lo straordinario primo tempo. Ma gli errori individuali in questi casi hanno fatto tutta la differenza del mondo.

In particolare, Biraghi ha raddoppiato al centro inutilmente sul primo gol, lasciando da solo Darmian. Mentre Nastasic si è lasciato bloccare da De Vrji sul secondo gol. Una manna per Dzeko che è potuto salire in cielo praticamente indisturbato per battere facilmente sullo stacco ancora Biraghi.