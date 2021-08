L’Anderlecht intensifica i contatti per Kouame, il club belga vuole chiudere la trattativa con la Fiorentina

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com l’Anderlecht nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti con la Fiorentina per Christian Kouame. Il club belga è da diversi giorni ormai sull’attaccante viola che è sempre più vicino a lasciare Firenze. L’Anderlecht vuole trovare l’intesa finale con la società viola per portare l’ivoriano in Belgio.