Lang: “A Basilea ci servirà un’altra partita perfetta come al Franchi per andare in finale. Contro la Fiorentina…”

Il difensore del Basilea Michael Lang ha parlato in mixed zone nel post partita contro la Fiorentina, intervenendo anche su quella che sarà la partita di ritorno che si giocherà in Svizzera: “È stato fantastico vincere all’ultimo minuto, ma ancora non è deciso nulla e lo sapevamo. Abbiamo trovato una buona situazione qui per la quale abbiamo combattuto in vista della partita di ritorno. La dovremo sfruttare la prossima settimana.

Nello spogliatoio i miei compagni eravamo molto contenti, perché siamo felici del risultato. Ma sono due partite e siamo pronti e già concentrati per la partita di ritorno. Abbiamo bisogno di un’altra serata perfetta, magari anche un po’ di fortuna come abbiamo avuto stasera ed essere davvero molto bravi davanti a porta come siamo stati. Diouf? È un piacere vederlo giocare, anche stasera ha fatto un gran gol, speriamo si ripeta giovedì”