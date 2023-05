Lang: “Con la Conference possiamo far svoltare la nostra stagione: non pensiamo al campionato. Praga? Per adesso c’è solo la Fiorentina”

Michael Lang, esperto giocatore del Basilea, ha preparato la partita contro la Fiorentina così, fra pensieri sul campionato e alla finale di Praga. Sentite cosa ha detto:

“Il risultato in campionato è stato deludente ma l’abbiamo già archiviato e dobbiamo pensare solo a domani. Domenica volevo giocare ma mi sono riposato e ho maggiori energie per domani. Io vorrei giocare sempre ma ci sono state tante rotazioni in vista di domani. Possiamo svoltare la stagione in nostro favore con la Conference“.

E sull’ipotesi finale di Praga: “Non ho pensato a cosa è successo all’andata, sono già concentrato alla sfida di domani. Non ho potuto pensare a niente, alla stagione, a cosa succederà dopo, alle vacanze. La mia testa è rivolta solo a domani e non vedo l’ora di scendere in campo domani. Non voglio pensare ai se e ai ma. Non sarebbe rispettoso pensare a Praga perché sarà una partita difficile contro la Fiorentina”.