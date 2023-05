Lang: “Contenti per la vittoria del Franchi, ma non dobbiamo pensarci. Finale? Se riusciremo i nostri nomi verranno ricordati anche fra 50 anni”

Michael Lang, difensore del Basilea, è intervenuto alla vigilia della sfida contro la Fiorentina valida per la semifinale di ritorno della Conference League:

“In questa competizione abbiamo spesso dovuto ribaltare il risultato dell’andata mentre stavolta partiamo noi in vantaggio. Siamo contenti del risultato di Firenze, ma non dobbiamo pensarci. Servirà un’altra partita perfetta, dobbiamo giocare con passione e dare tutti il 100%. Domani sarà un’altra partita, non so se la Fiorentina attaccherà fin da subito ma siamo preparati a tutte le evenienze”.

E ancora: “Siamo contenti di giocare in un palcoscenico così importante, col tutto esaurito. Possiamo fare qualcosa di storico, ci siamo detti che se riusciremo a vincere i nostri nomi saranno ricordati anche tra 50 anni. E’ una di quelle giornate che può farti entrare nella storia, questo ci dà responsabilità ma anche grande entusiasmo”.