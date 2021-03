L’annuncio del Comune di Firenze: “Un murale per Davide Astori”. I dettagli dell’iniziativa

Tramite un lungo post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il Comune di Firenze ha annunciato di voler dedicare un murale a Davide Astori in città. Il luogo prescelto è ancora da individuare, mentre dal 21 marzo sarà inaugurata una campagna di crowdfunding per permettere all’artista Giulio Rosk di realizzarlo.

Ecco il testo completo: “Quando si appartiene veramente ad un luogo? Quando vi si nasce, quando lo si sceglie per viverci o quando si diventa parte integrante del tessuto umano e sociale che lo impregna? Davide Astori appartiene a Firenze, al di là di qualunque risposta. Non vorremmo cadere in un eccesso di retorica, ma il ricordo dell’ex capitano della Fiorentina Davide Astori ci sembra ancora così vivo da non credere che siano già passati 3 anni dalla sua scomparsa. Il Comune di Firenze, insieme alla famiglia di Astori, ha così deciso di dedicare a Davide un grande murale che tenga sempre viva in città la sua memoria. L’opera, che sarà realizzata dall’artista Giulio Rosk, sarà finanziata con una raccolta fondi che partirà il 21 marzo prossimo. Il crowdfunding verrà gestito dalla Fondazione Cure2Children Onlus e servirà anche per raccogliere proventi da destinare a favore dei bambini affetti da tumori e gravi malattie del sangue. Ancora da scegliere il luogo in cui verrà realizzato il murale.

Un modo per ricordare il giocatore, senz’altro, ma soprattutto l’uomo. Una figura che, purtroppo, abbiamo conosciuto e apprezzato solo dopo la morte, quando tutte le voci che hanno condiviso con Davide un qualunque percorso si sono unite in un coro possente che ha raccontato le mille sfaccettature di un uomo che non è diventato solo un simbolo di questa città, ma che, valicando lo spazio fisico dell’Arno e dell’Appennino, ha raggiunto tutto il territorio nazionale“.