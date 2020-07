L’annuncio della Fiorentina: Prorogato il termine per richiedere il voucher

Tramite una nota pubblicato sul sito ufficiale, la Fiorentina ha annunciato la proroga della data di scadenza per richiedere il rimborso dell’abbonamento. Ecco il comunicato: “ACF Fiorentina comunica che alla luce delle recenti modifiche normative tutti gli abbonati paganti della stagione 2019/2020 potranno richiedere il proprio voucher ticketing, in relazione ai ratei di abbonamento non fruiti per le partite casalinghe, fino al 18 Agosto 2020 e non più fino al 9 Agosto come precedentemente annunciato. Per procedere alla richiesta di voucher è necessario accedere al Portale Rimborsi mediante collegamento tramite il link https://voucherabbonati.violachannel.tv”.

