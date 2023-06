L’annuncio di Allegri: “Vlahovic non ci sarà neanche domani”. Un anno e mezzo per fare gli stessi gol dell’ultimo girone d’andata viola

Non è andata bene a Dusan Vlahovic. Non è andata decisamente bene nella sua scelta di bruciare i tempi ma soprattutto di bruciarsi la terra intorno pur di andare alla Juventus. Pressing suo e del suo entourage che l’ha portato a balbettare in bianconero per quanto riguarda i numeri nell’ultimo anno e mezzo: in Serie A ha messo insieme 17 reti. Curiosamente le stesse 17 che segnò nell’ultimo girone d’andata in maglia viola. Il serbo per altro salterà anche l’ultima di gara di campionato di domani, come annunciato da Allegri: “Dusan è fermo da una settimana e domani non ci sarà, come non ci saranno Bremer, Fagioli, De Sciglio e Pogba. Vlahovic in una stagione fra pubalgia e difficoltà ha fatto 10 gol in campionato”.