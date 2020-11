L’annuncio di Giani: “La Toscana torna zona arancione: c’è la data”

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha parlato in diretta su Facebook in merito all’emergenza coronavirus.

Queste le sue parole: “Stamani ho parlato col ministro Speranza, dobbiamo rispettare le procedure di legge per rientrare quanto meno nella zona arancione. Oggi la Toscana è zona rossa e lo deve essere per legge per 14 giorni. Proprio per come era stato concepito il Dpcm bisogna garantire continuità di condizioni migliori per due settimane. Finirà questo periodo il 29 novembre, domenica prossima. A quel punto speranza mi ha detto che non possiamo anticipare, dobbiamo rispettare le norme. Quindi farà un provvedimento che porta fino alla prima riunione del comitato tecnico scientifico, fissata per il 3 dicembre. Venerdì 4 dicembre il ministro potrà firmare l’ordinanza che riporta la toscana in zona arancione. Dobbiamo avere la pazienza di aspettare questi pochi giorni, dal 4 dicembre la Toscana potrà rientrare in una zona che permette di allentare la morsa e la chiusura degli spostamenti”.