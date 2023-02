L’annuncio di Pioli: “Bennacer, Calabria e Florenzi torneranno contro la Fiorentina”

Prima il Verona e poi il Milan in casa, i prossimi impegni della Fiorentina e proprio nella gara del Franchi il tecnico rossonero Pioli riavrà a disposizione alcuni singoli, come annunciato in conferenza stampa:

“Ibra sta sempre meglio, mentre Bennacer e Calabria non saranno convocati e dovrei riaverli per Firenze, così come Florenzi. Domani giocherà Mike. Tata ha fatto pienamente il proprio dovere. Ha faticato all’inizio perché era da tanto che non giocava, poi ha trovato ritmo e ha dato un buon contributo in sua assenza, tra l’altro ultimamente non è stato benissimo”.