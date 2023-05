L’anti-turn over di cui hanno bisogno Bonaventura e Jovic per il finale di stagione

C’è chi in rosa viola ha bisogno di tirare il fiato dopo una serie infinita di partite ma anche chi ha necessità di recuperare ritmo e condizione, causa qualche acciacco nelle ultime settimane. Parliamo in particolare di Jack Bonaventura ma anche di Luka Jovic e Sofyan Amrabat: il numero 5 in particolare rappresenta il verso cervello del centrocampo di Italiano, nonché il più esperto a livello internazionale. Per questo domani a Napoli, si potrebbero rivedere proprio loro, con l’obiettivo di rimettersi in carreggiata in vista del match di Conference con il Basilea.