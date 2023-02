L’anticipazione inedita di Italiano: tutto pronto per i primi minuti di Brekalo

“Come condizione non è al top ma a gara in corso può darci soluzioni, vediamo se domani ci sarà la prima uscita per lui”. Così ieri Vincenzo Italiano su Brekalo, uno dei due nuovi volti del mercato di gennaio, ancora in attesa di debutto. All’Olimpico ancora non era nel gruppo, mercoledì invece ha assistito dalla panchina al passaggio in semifinale: oggi invece con il Bologna, il croato potrebbe trovare i suoi primi minuti. Di fatto l’ha prospettato lo stesso tecnico, nella speranza che la partita si metta sui binari giusti per poterlo inserire gradualmente.

Brekalo non gioca di fatto da fine ottobre e da titolare addirittura da settembre mentre la Serie A la salutò lo scorso maggio, al termine di un ottimo campionato con il Torino.