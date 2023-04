L’appello della Curva Fiesole: “Possiamo scrivere la storia insieme. Invitiamo tutti a venire allo stadio a sostenere la Fiorentina senza limitarsi a commentare da una tastiera sui social”. FOTO

In vista del ritorno di semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese, la Curva Fiesole tramite il proprio canale Facebook ‘Fuori dal Coro‘, lancia un appello ai tifosi della Fiorentina annunciando anche una coreografia per la fondamentale sfida di Coppa. Recita così il comunicato: “In occasione del ritorno di semifinale di Coppa Italia di giovedì prossimo, la Curva Fiesole ha organizzato una coreografia per spingere ancora una volta i ragazzi alla vittoria. In un momento come questo possiamo contribuire insieme a scrivere la storia. Di persona però evitando di limitarsi a commentarla davanti ad una tastiera sui vari social”.

“Invitiamo TUTTI a venire allo stadio, onorando la fortuna di essere fiorentini, senza far mancare il nostro sostegno. Come le ultime partite ci hanno insegnato, nessun risultato è scontato ed il nostro supporto può essere fondamentale”.