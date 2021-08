L’appello di Basile: “Gli arbitri tutelino Gonzalez e i giocatori viola più estrosi, al contrario di quanto fatto con Ribery”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua in vista di Roma-Fiorentina: “Il Torino non è cambiato granché dalla scorsa stagione ma ha un allenatore che ha dato loro un’anima. Ha perso ma esiste. Mi aspetto lo stesso con la Viola, mi aspetto di vedere gioco e gente trasformata, a prescindere dai risultati delle prime partite. Per me possono perdere le prime cinque, se vedremo i segnali giusti.

E poi ha aggiunto: “Spero che i nostri con più estro, tipo Gonzalez, vengano finalmente tutelati. Su Ribery gli avversari passeggiavano senza che gli arbitri dicessero niente. Lo dico per noi ma anche per il calcio in genere. Ribery era uno spettacolo per tutti. Tutelate chi cercherà di divertire”.