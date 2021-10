L’appello di Spalletti: “Tifosi della Fiorentina e del Napoli possono insultarsi quanto vogliono ma sono gemellati dalla stessa passione”

Una battuta sentita da parte di Luciano Spalletti, che si rivolge ai tifosi di Fiorentina e Napoli a chiusura delle sue parole alla vigilia del match:

“Tifosi fiorentini e napoletani possono insultarsi quanto gli pare ma devono sapere che sono gemellati dall’amore e la passione per la propria squadra. Fiorentina e Napoli sono tifate quasi al 100% dalla propria città e questo non dipende da loro, è un loro destino, nascono così i fiorentini e i napoletani. Cercare di indirizzare la passione verso un nemico immaginario è uno spreco oltre che una cosa grave, molto grave. La passione si combina solo con l’amore, se qualcuno cerca di deviarla nell’odio questo diventa inutile e distruttivo per sé stesso, si disperdono delle energie da mettere a disposizione della propria squadra”.