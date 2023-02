L’arbitro e il VAR annullano il gol del possibile pareggio e la Fiorentina perde di misura in casa della Juventus

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Juventus-Fiorentina 1-0 (33′ Rabiot)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô ( 79′ Terzic), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (79′ Saponara), Amrabat, Duncan (61′ Castrovilli): Gonzalez ( 79′ Cabral), Kouame, Ikone (66′ Jovic).

90’+5 Finisce qui: la Fiorentina perde in casa contro la Juventus per 1-0. A segno per i bianconeri Rabiot nel primo tempo, da segnalare il gol tolto dal VAR a Castrovilli negli ultimi minuti di gara.

90’+5 Cartellino giallo per Kean.

90’+1 Kean elude la difesa viola e va al tiro in area senza trovare la porta.

90′ Saranno cinque i minuti di recupero.

89′ Ammonito Allegri per proteste.

88′ Annullato il gol a Castrovilli, che aveva segnato con un gran tiro da fuori. Fuorigioco di Ranieri ad azione in corso segnalato all’arbitro VAR per proteste.

87′ Cartellino giallo anche Kostic dopo aver fermato fallosamente Terzic che si stava lanciando verso l’area.

84′ Ammonito Bremer per fallo commesso su Castrovilli.

83′ Altro cambio nella Juventus: esce Chiesa, fa il suo ingresso in campo Paredes.

81′ Occasione per la Fiorentina: cross di Terzic per Jovic in area, il centravanti viola sfiora di testa mandando di poco il pallone sul fondo.

80′ Triplo cambio per la Fiorentina: escono Gonzalez, Bonaventura e Dodô, vanno in campo Saponara, Cabral e Terzic.

78′ Fiorentina che ora attacca con più continuità, ma i tiri in porta stentano ancora ad arrivare.

75′ Cambio nella Juventus: esce Di Maria, va in campo Fagioli.

72′ Ci prova Amrabat dalla distanza dopo aver portato via il pallone a Di Maria, la sua conclusione finisce tra le braccia di Szczesny.

70′ Chiesa in mezzo a tre difensori viola si gira e prova il tiro sul secondo palo, pallone che finisce sul fondo.

67′ Doppia occasione per il neoentrato Kean: nella prima circostanza errore di Dodô con il centravanti bianconero che va al tiro neutralizzato da Terracciano, mentre pochi secondi dopo l’attaccante bianconero prova il tiro da posizione ravvicinata senza trovare il bersaglio.

66′ Altro cambio nella Fiorentina: fuori Ikone, tocca a Jovic.

65′ Cambio nella Juventus: esce Vlahovic, va in campo Kean.

62′ Cerca il tiro da lontano Kouame, pallone che finisce altissimo.

61′ Cambio nella Fiorentina: esce Duncan, si rivede Castrovilli.

60′ Gol annullato a Vlahovic per fuorigioco. L’ex viola aveva depositato il pallone in porta dopo un uscita tutt’altro che convincente di Terracciano.

57′ Lancio lungo per Vlahovic, grandissima chiusura di Duncan che gli porta via il pallone.

54′ Amrabat cerca in profondità Gonzalez, ma il lancio è più lungo del dovuto.

51′ Ripartenza di Di Maria che va a servire De Sciglio, Biraghi va a chiudere sul cross del difensore bianconero.

49′ Cross di Kouame per Gonzalez in area, l’esterno argentino non arriva però al tiro.

47′ Ammonito Bonaventura per fallo su Di Maria.

46′ Il secondo tempo inizia senza nessun cambio per i viola.

45’+2 Finisce il primo tempo. La Juventus è in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Rabiot.

45’+1 Gonzalez va al cross per Ikone, che invece di stoppare il pallone calcia direttamente in orbita.

45′ Saranno due i minuti di recupero.

42′ Di Maria avvia una ripartenza per la Juventus e poi passa il pallone a Chiesa per il cross basso in area, chiude la traiettoria Biraghi.

39′ Piccolo parapiglia tra Biraghi e Ranieri con Vlahovic e Chiesa, l’arbitro va a placare gli animi.

36′ Occasione per la Fiorentina con Ikone che va al tiro da fuori, salva Locatelli pur essendo disteso in terra dopo una ribattuta precedente.

33′ Gol della Juventus. Pallone vagante in area sul quale si avventa Di Maria che va al cross sul secondo palo per il colpo di testa di Rabiot, Terracciano respinge il pallone ma dentro la porta. 1-0 per i bianconeri.

30′ Ammonito Duncan che va a commettere fallo su De Sciglio che si era spinto quasi al limite dell’area. Giallo rivedibile.

29′ Dodô cerca Ikone, lo anticipa De Sciglio.

26′ Gonzalez serve Duncan che va al tiro da fuori, para Szczesny.

23′ Tiro di Locatelli deviato, il pallone finisce sul fondo.

22′ Occasione per la Juventus: cross di Chiesa in area, scivola Milenkovic e il pallone arriva a Kostic che va al tiro in porta, para Terracciano!

21′ Juventus che cerca la profondità con i lanci lunghi, per ora i difensori viola chiudono su ogni pallone.

18′ Altro cartellino giallo per la Juventus: ammonito Alex Sandro per fallo commesso su Gonzalez.

17′ Terreno scivoloso, anche altri giocatori delle due squadre sono caracollati a terra.

14′ Prova ad uscire dalla sua metà campo la Fiorentina, i centrocampisti della Juventus vanno però spesso a chiudere le linee di passaggio.

11′ Occasione per la Juventus, con Kostic che dopo un tiro di Di Maria respinto, va al tiro-cross non trovando però una deviazione in area.

10′ Ripartenza di Gonzalez che può servire Ikone a sinistra, ma l’esterno argentino scivola prima di passare il pallone.

9′ Grandissimo intervento di Ranieri che va a chiudere puntualmente Vlahovic in area ottenendo la rimessa dal fondo.

6′ Azione d’attacco bianconera avviata da Kostic, ma l’esterno serbo finisce poi in fuorigioco.

4′ Cross in area bianconera per Kouame, ma c’è Bremer a chiudere sull’attaccante viola.

2′ Dopo nemmeno un minuto Rabiot si prende il cartellino giallo per un brutto fallo commesso su Gonzalez.

1′ Dopo il minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria inizia la gara! Forza viola!

Non sarà mai una partita come le altre: Juventus–Fiorentina è sempre un appuntamento speciale. Le due squadre sono incastrate nella zona medio-bassa della classifica di Serie A, ma attraversano momenti completamente diversi: mentre i bianconeri arrivano da un successo schiacciante a Salerno, la Viola deve riscattare il brutto k.o. contro il Bologna senza Igor e Mandragora, squalificati. Fiorentinanews.com seguirà l’incontro con la consueta diretta testuale e le parole dei protagonisti a fine gara.

