L’Argentina si ferma in Paraguay: Quarta in panchina, Gonzalez…

Nottata di partite per le Nazionali sudamericane, impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Tra i giocatori della Fiorentina presenti, c’è stato spazio soltanto per Nicolas Gonzalez nell’Argentina: impegnata contro il Paraguay, l’Albiceleste non è riuscita a segnare e anzi deve ringraziare il suo portiere Emiliano Martinez per aver tenuto la porta inviolata. L’esterno d’attacco viola, inizialmente in panchina, è subentrato ad un quarto d’ora dalla fine al posto di Lo Celso, ma non è riuscito ad incidere. Non pervenuto Martinez Quarta, a cui il ct dell’Argentina Scaloni ha preferito il tandem formato da Otamendi e Romero.