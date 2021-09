L’Argentina si impone in Venezuela grazie agli ‘italiani’. Ma Quarta e Gonzalez…

Vittoria importante dell’Argentina nella trasferta contro il Venezuela: l’Albiceleste, reduce dalla vittoria della Copa America, si è imposta per 3-1 grazie ai gol di Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Angel Correa. Inutile il gol della bandiera dei padroni di casa, arrivato nei minuti di recupero con il rigore trasformato da Soteldo. I due giocatori della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta e Nicolas Gonzalez, sono rimasti in panchina per tutta la partita e potrebbero essere schierati dal ct Scaloni nella sfida di domenica contro il Brasile. Titolare German Pezzella: l’ex difensore della Fiorentina ha giocato per tutti i novanta minuti.