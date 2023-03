L’Argentina si prepara per due amichevoli: Scaloni convoca Gonzalez, ma non Martinez Quarta. Confermato l’ex Fiorentina Pezzella

C’è un po’ di Fiorentina nella Nazionale Argentina. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha da poco diramato la lunga lista dei convocati per le prossime due amichevoli (che si giocheranno nella pausa a fine marzo) contro le rappresentanti di Panama e Curacao. Niente da fare, ancora una volta, per Lucas Martinez Quarta: nonostante l’ottimo momento in maglia viola, il Chino non rientra tra le scelte del ct albiceleste.

C’è, invece, l’attaccante Nicolas Gonzalez, che dunque torna in Nazionale dopo non aver disputato il Mondiale a causa delle condizioni fisiche. C’è anche l’ex viola German Pezzella.

Di seguito, la lista dei convocati: