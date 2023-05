L’Aris Limassol di Kokorin vince ancora e già oggi potrebbe laurearsi campione di Cipro

Un’altra vittoria per l’Aris Limassol di Aleksandr Kokorin, attaccante della Fiorentina in prestito alla squadra cipriota, che ieri sera ha sconfitto per 1-0 l’Omonia grazie al rigore di Gomis al 32′. Solo un gol, per tre punti che per l’Aris potrebbero finalmente voler dire titolo. Quest’oggi gli occhi sono su Apollon Limassol-APOEL Nicosia: nel caso in cui gli ospiti (secondi a 6 punti dalla vetta) non dovessero vincere, l’Aris sarebbe campione. In caso contrario, invece, all’ultima giornata di campionato (sabato 27 maggio) ci sarà lo scontro diretto al vertice con l’APOEL che si troverebbe a sole tre lunghezze (e con gli scontri diretti a favore) dall’Aris.

Tutti gli occhi puntati sulla penultima giornata di playoff scudetto: Kokorin potrebbe laurearsi campione di Cipro.