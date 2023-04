L’Aris Limassol di Kokorin vince, sorpassa l’Apoel e diventa capolista a due giornate dalla fine

Ampia vittoria dell’Aris Limassol sull’Omonia nella terzultima partita del campionato cipriota. La partita, finita da pochi minuti, è terminata 3-0 per la squadra nella quale milita anche l’attaccante di proprietà della Fiorentina Aleksandr Kokorin. Il russo ha giocato 83 minuti prima di essere sostituito, senza tuttavia lasciare il segno sul match.

A mettere la firma sono stati Bengtsson, Babicka e Brown, per tre punti fondamentali per l’Aris, che sorpassa l’Apoel Nicosia e si prende la vetta del mini girone tra le top 6 squadre dell’isola, che si stanno giocando il titolo. Il termine del torneo dista due partite e il prossimo turno prevede lo scontro diretto tra l’Aris primo e l’Apoel secondo, distanti un solo punto. Per Kokorin e compagni, quella del 23 aprile può essere la finale scudetto.