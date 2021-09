L’arma in più della Fiorentina di Italiano? Potrebbe essere la stessa dell’Italia Campione d’Europa

Ce l’ha insegnato l’Italia di Roberto Mancini vincendo gli Europei: il gruppo è una componente fondamentale nel calcio. La nostra Nazionale non era certo la più forte, ma con l’affiatamento e l’unione di intenti è riuscita ad andare oltre ogni pronostico. Ecco, la stessa cosa potrebbe farla la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Pur essendosi rinforzata nel mercato estivo, quella viola resta una rosa sulla carta inferiore rispetto alle prime della classe del nostro campionato. Fosse solo per quelle due pedine, esterno d’attacco e vice-Vlahovic, che non sono arrivate e che costringono l’allenatore a scaldarsi con una coperta un po’ corta. Ma se c’è una cosa che è emersa dalle dichiarazioni dei giocatori viola dall’inizio del ritiro a oggi, è proprio la compattezza del gruppo.

Addirittura i nuovi arrivati, dopo aver lavorato solo pochi giorni con i compagni, hanno notato questo grande affiatamento. Merito sicuramente di Italiano, che ha saputo rigenerare uno spirito di gruppo e un’unione di intenti che forse si erano un po’ smarriti ultimamente. L’ex tecnico dello Spezia ha saputo convincere i calciatori della sua filosofia, della sua idea di calcio. Ora i ragazzi viola sembrano davvero giocare l’uno per l’altro, finalmente come una vera squadra: chissà che, insieme al gioco propositivo e divertente, non possa essere questa l’arma in più della nuova Fiorentina.