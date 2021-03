L’arrabbiatura di Ribery per il cambio: il francese è l’emblema del momento delicato della Fiorentina

La sostituzione di Franck Ribery nella ripresa di Fiorentina-Roma ha fatto discutere, così come la reazione del francese. Che ha prima allargato le braccia e poi si è sfogato sui social pubblicando una Story con quattro faccine arrabbiate. L’ex Bayern Monaco, inoltre, non ci sarà contro il Parma perché squalificato: assenza pesante per Prandelli, che dovrà valutare anche le condizioni di Castrovilli, Bonaventura e Kouame.

L’immagine del cambio di Ribery è l’emblema del momento delicato che sta attraversando la Fiorentina dentro e fuori dal campo. Una scena simile – ricorda la Repubblica – era avventura nella passata stagione, quando Montella sostituì il francese durante un Fiorentina-Lazio: anche in quell’occasione il punteggio era sull’1-1, ma poi i biancocelesti – proprio come la Roma – riuscirono a segnare il gol del 2-1 finale.