L’Arsenal vuole far follie per il capitano che ha sconfitto la Fiorentina in Conference. Ed ecco come Rice potrebbe incastrarsi anche con Amrabat

L’Arsenal vuole a tutti i costi regalare a Mikel Arteta un mediano di qualità. Il nome caldo, anzi, facciamo pure rovente, è quello di Declan Rice, vincitore – ahinoi – dell’ultima Conference League da capitano del West Ham.

La società che ha sconfitto la Fiorentina all’Eden Arena lo scorso 7 giugno sembra aver rifiutato la prima offerta da 80 milioni più bonus per il classe 1999, ma potrebbe esserci presto un rilancio. Inoltre, se l’affare andasse in porto, il Bayern Monaco resterebbe a bocca asciutta e potrebbe decidere di (ri)fiondarsi su Sofyan Amrabat, già richiestissimo in Spagna da Barcellona e Atletico Madrid.