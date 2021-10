Lasarte: “Pulgar ha giocato una partita fantastica, ci aspettiamo questo da lui. Ecco perché l’ho sostituito”

Al termine della partita contro il Venezuela, il ct del Cile Martin Lasarte ha parlato di Erick Pulgar. Il centrocampista della Fiorentina ha segnato una doppietta nel 3-0 della Roja.

Ecco le sue parole, riportate da latercera.com: “Erick ha giocato un’ottima partita: l’ho sostituito perché ammonito, non volevo che rischiasse l’espulsione. Lo ripeto, ha giocato una gara stupenda. La partita è stata decisa da due colpi di testa da palla ferma: per noi questo è un elemento in più. Al di là della doppietta, Pulgar ha fatto una partita completa: questo è quello a cui ci ha abituato e che ci aspettiamo da lui”.