L’ascesa di Dragowski e adesso serve scongiurare un altro ‘caso Vlahovic’

Le ultime due stagioni hanno evidenziato la crescita prepotente ed esponenziale di Bartlomiej Dragowski. Il portiere polacco sbocciato nel vivaio dello Jagiellonia è salito in cattedra e si è imposto come titolare della Fiorentina a suon di grandi interventi. Dragowski è un portiere fortissimo fisicamente ed allo stesso tempo estremamente reattivo. Il ragazzone barbuto di Bialystok se la cava molto bene anche quando deve cercare di neutralizzare i calci di rigore (5 quelli parati in 2 stagioni e mezzo da titolare in Serie A).

Nell’attuale calciomercato la Fiorentina ha respinto le avances dell’Atalanta che ha poi virato su Musso, confermando la propria fiducia al portiere classe ’97. Anche il Borussia Dortmund osserva da vicino il calciatore. Il contratto di Dragowski scadrà nel giugno del 2023 e al momento non ci sono novità riguardo al rinnovo. ‘Bartek’ è stato uno dei protagonisti della salvezza della Fiorentina nelle ultime due stagioni, ed ha attirato l’attenzione di varie squadre importanti. Il procuratore del giocatore, Kulesza, ha confermato i radar accesi di molti club su Dragowski.

Attualmente la valutazione del portiere viola oscilla tra i 20 ed i 25 milioni di euro, ma considerate età e prospettive, il valore del ragazzo potrebbe ulteriormente crescere. La dirigenza viola dovrà cercare di scongiurare un nuovo ‘caso Vlahovic’, lavorando al futuro dell’estremo difensore con rapidità e tempismo.