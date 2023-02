L’ascesa di Martinelli e lo scenario preparato dalla Fiorentina per il futuro tra i pali

Ennesima semifinale di Coppa Italia conquistata dalla Fiorentina Primavera ed altra prestazione da lente d’ingrandimento per Tommaso Martinelli nella vittoria contro l’Atalanta. Il portiere della squadra di mister Aquilani ha letteralmente bruciato le tappe, ed è l’unico giocatore classe 2006 a difendere i pali nel campionato Primavera. Martinelli si era già visto a Moena nel corso del ritiro estivo e aveva attirato l’attenzione per le grandi doti evidenziate in qualche giorno appena. La Fiorentina ha puntato con forza e decisione sul ragazzo fiorentino, scegliendo di schierare un calciatore sotto età in un ruolo chiave e delicatissimo.

La risposta di Martinelli è stata entusiasmante ed incoraggiante; sono ben 6 le reti involate ottenute dal portiere viola in 18 gare, appena 16 i gol totali subiti. Le attenzioni per il talento gigliato arrivano anche a livello internazionale. Martinelli è il titolare dell’Italia U17 ed ha preso parte allo stage di mister Roberto Mancini a Coverciano dal 20 al 22 dicembre scorsi. Il giovanissimo portiere ha già strappato più volte la convocazione in Serie A e la Fiorentina ha grandi progetti con il giocatore.

E’ già tutto apparecchiato per il rinnovo di contratto del calciatore che si legherà a lungo alla Fiorentina, in attesa del proprio turno. La prospettiva di puntare su un prodotto del vivaio a difesa dei pali affascina molto la dirigenza gigliata, che crede moltissimo in Martinelli. Il 2006 viola ha tutte le carte in regola per poter diventare un pilastro della Fiorentina del futuro ed anche le scelte più ‘conservative’ per la porta sembrano andare in questa direzione. Quello del portiere però è un ruolo delicato e servirà pianificare con grande cura i prossimi passi della carriera del promettentissimo calciatore cresciuto nelle giovanili della Fiorentina.