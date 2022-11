Lasciamoci così e già a gennaio!

Le possibilità che Szymon Zurkowski lasci la Fiorentina all’inizio del 2023 sono piuttosto alte.

Da una parte il giocatore potrebbe essere inserito in qualche operazione, tipo quella intavolata con la Sampdoria per Sabiri. Dall’altra però è davvero seguito da diversi club.

C’è l’Empoli che se lo riprenderebbe volentieri e c’è lo Spezia pronto ad accoglierlo. Ma hanno chiesto informazioni sul centrocampista polacco, impegnato in questo periodo ai Mondiali in Qatar, sia il Torino che il Bologna.

Italiano non lo vede e gli ha concesso solo pochissimi minuti in campo e tutti da subentrato sia in campionato che in Conference League.