L’Ascoli insiste per Terzic e la trattativa con la Fiorentina riprende vigore

Secondo quanto si legge sul Resto del Carlino – Ascoli, avrebbe ripreso vigore la trattativa per portare il terzino sinistro della Fiorentina Aleksa Terzic alla corte di Andrea Sottil all’Ascoli. I bianconeri ci avevano già provato negli scorsi giorni per il serbo, ma l’affare sembrava essersi arenato. Adesso invece, secondo quanto si legge sul quotidiano, oltre all’arrivo dell’attaccante bulgaro Atanas Iliev, la società starebbe addirittura per chiudere con la Fiorentina per Terzic.

Rimane da capire però chi potrebbe sostituirlo a Firenze, visto che al momento il giocatore rappresenta l’unica alternativa a Biraghi sulla sinistra. E il tempo stringe.