L’assenza di Castrovilli apre un interrogativo: chi sceglierà Italiano?

La Fiorentina ha tirato un sospiro di sollievo. Gaetano Castrovilli sta bene e la botta subita a Marassi, al di là di un comprensibile spavento, non ha lasciato particolari conseguenze. Il centrocampista rimarrà in ospedale fino a domani, dopodiché potrà tornare a Firenze. Naturalmente, non ci sarà contro l’Inter per cui si è aperto un grosso punto di domanda in merita alla formazione che scenderà in campo domani sera.

Il ballottaggio vede coinvolti Alfred Duncan e Youssef Maleh, gli altri due giocatori che in questo avvio di stagione sono stati schierati da mezzala sinistra. Il ghanese è subentrato al posto dell’infortunato Castrovilli, mentre l’ex Venezia non gioca dai minuti finali della partita contro il Torino: probabile una staffetta tra i due nel corso della partita.