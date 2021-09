L’assenza di De Roon non preoccupa l’Atalanta: con la Fiorentina Gasperini pronto a lanciare il nuovo acquisto

Tra una settimana la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà attesa a Bergamo dall’Atalanta di Giampiero Gasperini, un’etica sfida che però potrebbe riservare qualche sorpresa. In primis in casa viola: la probabile assenza dei sudamericani (Pulgar–Quarta–Gonzalez) costringe Italiano a mischiare le carte in tutti i reparti. Dall’altra parte Gasperini oltre ai vari infortuni – Muriel, Zapata e Gosens su tutti – dovrà fare i conti anche con la squalifica di De Roon a centrocampo.

Gasperini non sembra però perdersi d’animo ed è pronto a lanciare uno dei nuovi acquisti in casa nerazzurra. Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Corriere di Bergamo il tecnico di Grugliasco è pronto a mandare in campo dal primo minuto Teun Koopmeiners. Sarà però una corso contro il tempo anche questa giocatore, che al momento è convocato con la nazionale Olandese, tornerà a disposizione soltanto a metà della prossima settimana ed avrà poco tempo per calarsi in pieno negli schemi del centrocampo della Dea per essere pronto per l’esordio in Serie A.