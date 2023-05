L’Associazione Solo Viola: “Abbiamo grandi difficoltà a reperire pullman per Roma. Ci è stata negata l’organizzazione di un treno charter e pensare che Trenitalia è lo sponsor della Coppa Italia”

Stefano Panzieri dell’associazione Solo Viola è intervenuto su Lady Radio per testimoniare i problemi che stanno riscontrando i tifosi della Fiorentina per l’organizzazione dell’esodo a Roma per la finale di Coppa Italia con l’Inter.

“Abbiamo difficoltà a trovare pullman – ha detto Panzieri – mezzi pubblici che possano consentirci di dare un servizio e sicurezza ai tifosi della Fiorentina. Ci è stata negata l’organizzazione di un treno charter, nonostante praticamente avessimo già organizzato tutto e ci eravamo prese tutte le responsabilità del caso. Questo perché, così ci hanno scritto, manca la locomotrice. E pensare che Trenitalia è anche lo sponsor della Coppa Italia”.

E ancora: “Ci metteremo a confronto con le altre associazioni, ma questa è una lezione per il futuro, perché alle tifoserie, per eventi come questi, devono essere garantiti dei servizi. Non siamo una Lottomatica qualsiasi”.