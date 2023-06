L’Atalanta accelera per un difensore che piace anche alla Fiorentina: c’è il sì del giocatore

Tra gli obiettivi della Fiorentina per la difesa c’è anche Isak Hien, centrale classe 1999 dell’Hellas Verona. Un profilo giovane e di talento, non a caso individuato da diverse squadre oltre a quella viola. Tra esse l’Atalanta, da sempre attenta ai potenziali talenti e che ad oggi sembra in vantaggio sulla concorrenza.

Secondo calciomercato.com, il club nerazzurro in queste ore ha premuto il piede sull’acceleratore per consegnare a Gasperini il primo rinforzo di questo mercato. Da parte di Hien ci sarebbe tutta l’intenzione di sposare la causa dell’Atalanta e quindi la palla passa alle due società, che dovranno trovare l’accordo economico. Fiorentina e Torino, che erano interessate al giocatore, potrebbero dover virare verso altri obiettivi.