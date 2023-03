L’Atalanta batte l’Empoli in rimonta e prosegue la corsa Champions. Decisivo Hojlund. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 20.45 era in programma la sfida tra Atalanta ed Empoli, valida per la 27esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini torna alla vittoria riuscendo a superare quella di Zanetti in rimonta, per 2-1. Dal 28 gennaio i bergamaschi non vincevano infatti tra le mura amiche. Vantaggio empolese col terzino ex Venezia Ebuehi, e primo tempo che si conclude sullo 0-1.

Nella ripresa ecco prima il pareggio di De Roon, che segna di testa sul cross di Ruggeri, quindi la rete di Hojlund, appena entrato, che regala i 3 punti agli orobici. I nerazzurri accorciano su Lazio, Milan e Roma, continuando la corsa per un posto in Champions League.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 68, Inter 50, Lazio 48, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45, Juventus 38, Torino 37, Sassuolo 36, Bologna 35, Udinese 35, Fiorentina 34, Monza 33, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 26, Spezia 24, Verona 19, Cremonese 12, Sampdoria 12.