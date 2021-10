L’Atalanta cala il poker a Empoli con Ilicic protagonista, Il Bologna pareggia a Udine e raggiunge la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Arrivano i risultati delle gare delle ore 15. A Empoli l’Atalanta vince per 4-1 grazie alla spettacolare doppietta di Ilicic, l’autogol di Viti e il gol di Zapata, con lo sloveno ex Fiorentina che sbaglia anche un rigore. Con questo risultato la squadra di Gasperini supera di due lunghezze i viola in classifica.

L’Udinese in dieci dal primo tempo per l’espulsione di Pereyra ferma in casa il Bologna per 1-1. Il Sassuolo sul campo del Genoa va invece in vantaggio nel primo tempo con la doppietta di Scamacca, ma i rossoblù riagguantano il pareggio per 2-2 con i gol di Destro e del giovane Vasquez.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Milan 22, Napoli 21, Inter 17, Roma 15, Lazio, Atalanta 14, Fiorentina, Bologna 12, Juventus 11, Empoli, Udinese 9, Torino, Verona, Sassuolo 8, Spezia 7, Sampdoria, Genoa, Cagliari 6, Venezia 5, Salernitana 4.