L’Atalanta chiude al prestito di Boga: sfuma un’ipotesi per l’attacco della Fiorentina

Ieri sera è stato decisivo nella partita contro il Bologna, mettendo a referto ben due assist per i due gol dell’Atalanta. Un match che potrebbe cambiare il futuro a Bergamo di Jeremie Boga, attaccante seguito anche dalla Fiorentina per il mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’Atalanta non prenderà in considerazione una cessione in prestito del giocatore ivoriano, che in questo inizio di stagione ha trovato difficoltà a trovare minutaggio con Gasperini. Sfuma così un possibile obiettivo per la Fiorentina.