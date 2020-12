L’Atalanta e uno spogliatoio-bomba non del tutto disinnescato: come arriva la Dea alla partita contro la Fiorentina?

Negli scorsi giorni si è parlato tanto di alcune voci che parlavano di una furiosa lite tra il Papu Gomez e Gasperini durante l’intervallo della partita dell’Atalanta contro il Midtjylland giocata una settimana fa, con i due che sembrano siano arrivati anche alle mani. Ieri sera la qualificazione agli ottavi della Dea dopo la vittoria contro l’Ajax. Ma come stanno veramente le cose in casa della prossima avversaria della Fiorentina?

La qualificazione di certo contribuirà a calmare gli animi, ma le dichiarazioni di Gasperini hanno lasciato ancora qualche timore tra i tifosi bergamaschi: “Aldilà di tutto quello che si scrive e dice, io guardo la situazione del campo e mi devo sentire libero di fare le mie scelte a seconda delle gare. Su questo non si prescinde, ma il valore del Papu e degli altri lo dimostriamo stasera. Si va avanti, io faccio delle scelte più utili per la squadra. Le dimissioni? Non possiamo andare dietro a tutto. Quando andrò via spero di farlo un giorno prima e non un giorno dopo. Tra noi c’è un ottimo rapporto e non ci sarà mai nulla a livello traumatico”.

Il DG dell’Atalanta Marino nel pre partita ha detto: “È stato l’intervento di una proprietà innamorata che sa l’importanza della gara per la città di Bergamo. L’Atalanta va messa al primo posto davanti a tutto e tutti”.

Una frattura che, anche dalle dichiarazioni, sembra ancora lontana dal risanarsi totalmente. Domenica la partita contro la Fiorentina, dove la Dea arriverà sicuramente con meno pressioni rispetto al match internazionale di ieri sera. Un test importante per i ragazzi di Gasperini, contro una Fiorentina che sta vivendo un momento di certo non più facile.