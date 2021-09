L’Atalanta fa la conta degli infortunati in vista della Fiorentina: ecco il responso medico per Gosens

Da poco arrivato il responso medico sull’infortunio di Robin Gosens, giocatore tedesco dell’Atalanta che ieri sera ha lasciato il campo nella sfida contro il Liechtenstein. Il responso medico dice lesione della capsula del piede sinistro. Secondo quanto si legge sul sito ufficiale della nazionale tedesca, sarà lo staff medico a decidere se il giocatore potrà essere a disposizione per le prossime partite contro Armenia e Islanda. Il difensore rimane dunque in dubbio per la sfida contro la Fiorentina insieme ai compagni di squadra Muriel e Zapata.